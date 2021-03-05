OPEC+ petrol arz kısıtlamalarının çoğunu Nisan'a kadar uzattı, Suudi Arabistan ise ilave arz kısıtlaması yaptı

05 Mart 2021 Cuma, 09:28





Ancak pandemide daralan petrol talebinin toparlanma sürecinin hâlâ kırılgan olduğu görüşüyle Rusya ve Kazakistan'a petrol arz kısıtlaması konusunda küçük bir muafiyet sağlandı.

OPEC'in lideri Suudi Arabistan, gönüllü olarak petrol üretimini günlük 1 milyon varil daha azaltacağını ve bu kısıtlamayı kademeli olarak ne zaman kaldırmaya başlayacağına gelecek aylarda karar vereceğini açıkladı.

OPEC toplantısı sonrasındaki açıklama petrol fiyatlarını bir yıldan uzun süredeki zirvesine geri yükseltti ve Brent petrol %5 artışla 67 doların üstünde işlem gördü.

OPEC+ geçen yıl pandeminin talebi düşürmesiyle, petrol üretimini günlük 9.7 milyon varil kısmıştı. Mevcut durumda OPEC+ hâlâ yaklaşık günlük 7 milyon varillik petrol arzını kısıtlıyor. Suudi Arabistan'ın gönüllü yaptığı arz kısıtlamasını günlük 8 milyon varile çıkardı.

Dünkü anlaşmaya göre iç ihtiyaçlarını karşılamaları için Rusya'nın petrol üretimini Nisan'da günlük 130,000 varil, Kazakistan'ın ise günlük 20,000 varil arttırmalarına izin verildi.

Kaynak: Reuters