Opera değil, kültür adına her şey var

03 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Herkes şu ara kafelerin, lokantaların açılmasını konuşuyor ama sanat dünyasının aklı hâlâ inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezi’nin sadece opera salonu mu olup olmayacağında kaldı. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı, AKP İstanbul Kongresi’nde yaptığı konuşmasında, “Biz oraya artık Atatürk Kültür Merkezi demiyeceğiz, çünkü oraya opera salonu yaptık” demişti. Görüşlerine başvurduğumuz operacılar ise dünyanın bütün büyük şehirlerinde bu uygulamanın olduğunu, opera salonlarının özel teknikle sadece opera salonu olarak inşa edildiğini, örneğin Ankara’da da Atatürk döneminde böyle yapıldığını, ancak İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin içinde bundan önce sadece opera değil, tiyatro salonu da bulunduğunu ve burasının çok amaçlı kullanıldığı için merkez olarak isimlendirildiğini söylemişlerdi.

YENİSİNDE YOK YOK

Peki, şu anda inşaatı sürmekte olan yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin içinde neler var? Yılan hikâyesine dönen restorasyon projesi, en son 2017 yılında kabul edilen Atatürk Kültür Merkezi’nin şu an uygulanmakta olan projesinde daha önce 1300 kişilik olan büyük salon 2 bin 500 kişilik büyük bir opera salonuna dönüşüyor ve içinde doğal bir akustik olacak. Bunun dışında ise kültürel amaçlı pek çok salon var. Çünkü inşaat alanı, sadece yıkılan ve bizim şu anda gördüğümüz büyük kubbeli binayla sınırlı değil. Yanındaki otopark alanı ve arkasındaki büyük alan da inşaata dahil edildi. Bu kadar büyük inşaatın içinde zaten bir tek opera salonu olmasına da imkân yok. Mevcut AKM’ye eklenen yeni binada 800 kişilik tiyatro salonu, 285 kişilik sinema, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunuyor. Arka binalarda ise sayısız prova salonları bulunuyor. AKM tek bir binadan ibaret değil, geniş kapsamlı, büyük bir kompleks olacak. Mimari proje, AKM’yi ilk yapan mimar Hayati Tabanlıoğlu’nun kurduğu Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından oğlu Murat Tabanlıoğlu ve Merkan Gürsel tarafından yeni Atatürk Kültür Merkezi olarak hazırlandı. Ve adı ne kadar değiştirilmeye çalışılırsa çalışılsın, burası çok amaçlı büyük bir merkez, Atatürk Kültür Merkezi olarak kalacak.