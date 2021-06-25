ORÇEV duyurdu: “Fatsa’ya bir kurşun daha sıkılıyor”

25 Haziran 2021 Cuma, 12:31

2010 yılında Matkim Madencilik tarafından “ÇED gerekli değil” kararı alınan alanın ruhsatını 10 Aralık 2019’da Fatsa’da siyanürle altın ayrıştırması yapan Bahar Madencilik Şirketi’nin satın aldığını belirten ORÇEV Yönetim Kurulu, “Ordu’da maden sahaları nedeniyle yaşanan sıkıntılar ortada. Siyanürle altın ayrıştırması yapılan yerin görüntüsü tehlikenin boyutunu göstermektedir. Şirket altın ayrışma alanını büyütmek için 2 yıl önce yeni ÇED süreci başlatmıştı. Şimdi aynı şirket, başka bir şirketin ruhsatını alarak yeni alanlarda maden işletmeciliği yapmaya başlıyor. Bu da gösteriyor ki, Fatsa ve Ünye’den başlayarak Ordu maden işletmelerinin at oynattığı bölge olacak” açıklamasını yaptı.

KURŞUN SIKILMAYA DEVAM EDİLİYOR

Türkiye maden ve enerji şirketlerinin pazarı haline geldi ifadelerini kullanan ODÇEV, “Ordu ilimiz de bu kapsamda yaşanmaz hale getiriliyor. Ormanlar, tarım arazileri yok ediliyor. Sular ya kuruyor ya da kullanılmaz hale geliyor. Bu talana yaşamımıza kurşun sıkmak denmez de ne denir” ifadelerinu kullandı.

“HUKUKİ VE FİİLİ MÜCADELE ŞART”

Doğanın yok edilmesine seyirci kalınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Doğası ve yaşam alanı yok edilenler kapsamına girmek için sıramızı mı bekleyeceğiz? Fatsa ve Ünye’de yaşanan katliam yarın başka ilçede kapımıza dayanacak. Yıkımı engellemek için hukuki ve fiili mücadele şart. Partiler, sendikalar, dernekler, odalar, tek tek yurttaşlar toprağına, suyuna, geleceğine yönelik bu saldırılara karşı dayanışma içinde olmalıdır. ORÇEV olarak bu kapsamda mücadelemiz sürecek” denildi.

ORÇEV ÇED dosyasında yer alan bilgileri de paylaştı: