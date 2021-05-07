ORÇEV: “İkizdere yalnız değildir”

07 Mayıs 2021 Cuma, 18:32

Rize’nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde Cengiz Holding tarafından açılmak istenen taş ocağına karşı tepkiler sürüyor. Direniş süresince yaşanan gözaltılara bir tepki de Ordu Çevre Derneği’nden (ORÇEV) geldi.

ORÇEV Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada İkizdere Halkının geleceğine sahip çıkmak için direndiğini belirtilerek, “İkizdere halkının onay vermediği ve gereksinim duyulmayan lojistik liman için yaşam alanlarının, tarım alanlarının, ormanların yok edilmesi kabul edilemez. Halk, geleceğine sahip çıkmak için direniyor ancak, güvenlik güçleri verilen emir üzerine halkı gözaltına alıyor’ denildi.

“YAŞAM ALANLARINI YOK EDENLERE KOLAYLIK SAĞLANIYOR”

Direnişin tamamen demokratik olduğu kaydedilerek, “Salgın nedeniyle halkın sokağa çıkışı yasak ama şirketlerin ağaçları kesmeleri serbest. Dışarı çıkanlar sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten cezalandırılıyor ancak yaşam alanlarını yok edenlere kolaylık sağlanıyor. Bu çelişkili durumda demokratik hakkını kullanan halk, sabahın karanlığında ormanlardan geçerek çalışma makinaların önünde duruyor” denildi.

Direniş süresince yapılan gözaltıları kabul etmediklerini belirten ORÇEV üyeleri, “Direnişi kırmaya yönelik bir adımları kabul etmiyoruz. İkizdereliler yalnız değildir. Ordu Çevre Derneği olarak mücadelelerini destekliyoruz” açıklaması yapıldı.