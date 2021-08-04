Ordu Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Gençtan'dan Mete Gazoz'a tebrik
Ordu Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Gençtan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Okçuluk branşında şampiyon olan Mete Gazoz'un, Perşembe Yaylası'nda gerçekleştirilen ok atışı antrenmanına dair bir fotoğraf yayımlayarak, "Buralardan bir şampiyon geçti" ifadesini kullandı.
Ordu Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Gençtan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Okçuluk branşında şampiyon olan ve ilk defa ülkemize altın madalya gelmesini sağlayan Mete Gazoz’un ilçenin Perşembe Yaylası’nda ok atışları için gerçekleştirilen antrenmanlara katılanlar arasında olduğunu söyledi.
Mete Gazoz’un yaylada çekilmiş fotoğrafını paylaşan Belediye Başkanı Beytullah Gençtan “Buralardan bir şampiyon geçti” ifadesini kullandı.
Başkan Gençtan’ın paylaşımı şöyle:
“Tokyo 2020 Okçuluk branşında ilk altın madalyayı ülkemize kazandırarak tarih yazan milli sporcu Mete Gazoz’dan Perşembe Yaylasında okçuluk çalışmalarından bir kare. Perşembe Yaylamızda her türlü etkinliği gerçekleştiriyor, ülkemizi temsil eden sporcularımızın şampiyonluğa giden yolunda tüm imkanlarımız ile destek olmaya devam ediyoruz. Tebrikler Mete Gazoz.”
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