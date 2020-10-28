Ordu ‘talanı’
Ordu Gürgentepe'de yeni bir maden sahası ihalesi yapıldığı öğrenildi.
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Gürgentepe’de yeni bir maden sahasının ihale hazırlığının yapıldığını belirtti. Fatsa, Ünye’den sonra, Fatsa-Perşembe-Gürgentepe hattının ihale edildiğini aktaran Gönül, “Şimdi MAPEG sayfasında 08.10.2020 tarihinde yeniden ihale edilecek maden sahası kapsamına alındı. Bundan sonra yenileri de olacak. Yani Ordu’nun her tarafı talana ve yağmaya açılıyor” diye konuştu. l
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