Ordu’da gazeteciye silahlı saldırı
Ordu’nun Ünye ilçesinde AKP’ye yakınlığı ile bilinen “Haber Ünye Portalı” adlı internet gazetesinin sahibi olan Samet Girmeç (35), 2 kişinin “Hilmi Güler aleyhinde neden yazılar yazıyorsun” diyerek kendisini dövdüğünü iddia etti.
Ünye Polis Merkezi Amirliği’ne başvuran Samet Girmeç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hakkında “azmettirmekten”, iki kişi hakkında da “Kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından şikâyetçi oldu.
İfadesinde başından geçenleri anlatan Samet Girmeç, 40 dakika boyunca darp edildiğini anlattı. Girmeç, “E.U. silahın namlusunu ağzıma soktu. Benle konuşurken gözüme yüzüme vurdu. E.U. ve yanındaki kişi beni tekme tokat dövmeye başladılar. Bayılma numarası yaptım. Tehdit ve darpları 40 dakika devam etti. Sonra gittiler” dedi.
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