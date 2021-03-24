Ordu'da izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak bölgede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine Gölköy ilçesinde 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bir detektör ve kazı malzemeleri ele geçiren ekipler, şüphelileri İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
Video Haberler
- İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
- AKP kongresinde dikkat çeken MHP detayı
- Yaşadığını ispat etmeye çalışırken ikinci kez öldü
- Mansur Yavaş'tan yolsuzluklara karşı 'hırsız' örneği
- AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt
- 50 yıldır müzede sergileniyordu, gerçek ortaya çıktı
- Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Şarkıcı Ajdar'ın sahne talepleri dudak uçuklattı
- Alman bankası Commerzbank'tan kritik dolar/TL öngörüsü
- Yarın yapılacak AKP kongresi için çarpıcı iddia
- Muhittin Böcek'ten İsmail Balaban açıklaması
- Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ocak anketi yayınladı
- BM'den Türkiye'ye 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı
- AKP, tarikatların önünü açtı
- Kritik isim AKP kongresinde
- Ertem'den CHP'ye 128 milyar dolar yanıtı!
- Fed'den faiz açıklaması