Ordu’nun duvarlarında resimler yaşıyor

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

KONUK YAZAR - Şermin Topçu



Kod adı: “Ordu Fikir Bandosu”! Aklınıza hemen ordu, bando derken askeri bir kurum gelmesin; “Ordu Fikir Bandosu’nun “Ordu”su, yaşadıkları ilin adından, Fikir Bandosu’ndan kasıtları ise her kafadan ayrı bir ses çıkarıp ahenkli bir bütün yaratarak kentlerini görsel anlamda güzelleştirmek, sanatsal dokunuşlar katmak, kent kimliğini tamamlamak ve böylece Ordu’yu cazibe merkezi haline getirmek. Bu bandonun fikir babalarından Ordu sevdalısı grafik tasarımcı-reklamcı Uğurcan Ataoğlu uzun yıllardır İstanbul’da yaşamasına rağmen Ordu’yu güzelleştirme hedefinden hiç vazgeçmemiş. Bir zamanların efsane Vosvos şenliklerinin fikir babası, Ordu’nun Argonotu Enis Ayar ile de bir araya gelip aralarına başka Ordu âşıkları da katılınca şehrin değişimi ve güzelleşmesine katkıları kaçınılmaz olmuş.

İLK İCRAAT DUVARDA

Duvarlara resimler yaparak kenti güzelleştirebilecekleri fikrini ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Dr. Hilmi Güler ortaya atıyor. Enis Ayar ile bir toplantı yaparak Ordu’da çarpık kentleşme nedeniyle ortaya çıkan boş duvarların değerlendirilmesini öneriyor ve belediye olarak projenin finansmanını üstleniyor. Bir sanat dalı olan MURAL, dev duvarlara yapılan resimler demek. Fransa’nın Lyon kentinde de örnekleri bulunan MURAL’lar örnek alınarak işe başlanıyor. Pandemi döneminde olunmasına rağmen 3 duvar azimle tamamlanıyor. Küratörlüğünü Uğurcan Ataoğlu üstleniyor. İlk hedef yaz sonuna kadar 20 duvarın resimlendirilmesini tamamlamak. Ordu kent merkezindeki duvar boyama çalışmaları sürerken Ordu’nun köylerinde de çocuklarla duvar boyamak, Fikir Bandosu’nun bir başka etkinliği. Bu sayede köy çocuklarının ufkunu genişletmek ve resim yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmayı hedefliyorlar.

ULUSLARARASI MURAL FESTİVALİ

Uzun vadede ise Ordu’da uluslararası bir MURAL Festivali düzenlenmesi planlanıyor. Başkan Güler, ne kadar çok duvar resimlenmiş olursa o kadar çok ilgi çekeceğine ve ziyaretçi geleceğine inanıyor; bunu bir turizm kapısı haline getirmeyi hedefliyor. Güler, “Ordu’nun kültürel dokularını şehrimizin duvarlarında sergiliyoruz. Dünyada popüler olan mural çalışmaları bize nostalji yaşatırken turistlerin de ilgisini çekiyor” diyor.

Arıcılığı ve dolayısıyla balı meşhur olan Ordu’nun duvarlarından birisinde dev bir arı olacak. Duvarın dibine konulacak QR kodu ile Ordu’daki arıcılık ve bal hikâyesi anlatılacak. Yine Ordu’nun yerel sanatçılarından klarnetçi Ahmet Usta da duvarda klarinet yaptığı Woody Allen’la yer alacak. Bundan yıllar önce ünlü bir duvar ressamı İstanbul Haliç kıyılarında kendi insiyatifi ile portreler çizmiş ve bunlar şehre müdahale sayılarak sildirilmişti! Yıllar sonra grafitti sanatçıları Galata’dan başlayıp Karaköy ve Perşembe Pazarı’nın en ulaşılmayacak duvarlarını boyamaya başladı. Bugün bu grafitiler Galata’nın kuleden sonra en ilgi çeken fotoğraf çekim yerleri. Ordu’nun duvarlarının da böyle olacağına hiç şüphe yok.

RESSAMLAR

SARI DUVAR

Ressam: Turgay Sarıgöl

En az 100 yıllık kullanılmayan bir bina. Bütün cepheleri bakımsız. Yan cepheye çok kötü reklamlar asılıyor. Bu binayı gündeme getirmek için reklam duvarını cephe haline getirdik. Pencere ve balkonlar koyduk. Farklı zamanlarda yaşamış kadın, erkek ve çocuk fotoğraflarını bugünkü evin sakinleri haline getirdik.

AKORDİYON ÇALAN KIZ

Ressam: Emir Aktunç / Max on Duty

İlkokul bahçesine bakan bir duvar. 1960 ve 70’li yılların resmi bayramlarında çocuklardan oluşan okul bandoları. Akordeon, mandolin,flüt, trompet, davul ve zil çalıp bu alanda prova yapıyorlar.

YAYLADAKİ ADAM

Ressam: Emrullah Örünklü / Reach Geblo

Yayla, kuzu, fındık var. Turistik figürler.