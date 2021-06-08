Organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alındı

08 Haziran 2021 Salı, 08:26

EPA Avustralya Başbakanı Scott Morrison (solda) ve Avustralya Federal Polis Müdürü Reece Kershaw bir basın toplantısı düzenledi

Avustralyalı yetkililer, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortak düzenledikleri ve 3 yıldır devam eden küresel bir operasyon kapsamında, organize suçlara karışan kişilerin kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasına sızdıklarını ve mesajlardan elde edilen bilgiler kapsamında gözaltıların yapıldığını açıkladı.

Uygulamada paylaşılan 25 milyon mesajın, uluslararası çapta uyuşturucu ticareti, para aklama ve cinayet planlarını içerdiği kaydedildi.

Bu kişiler arasında, Avustralya'da, Asya'da, Latin Amerika'da ve Orta Doğu'da küresel uyuşturucu ticaretine karışmış kişilerin de olduğu belirtiliyor.

Ülkede organize suç örgütlerine karşı şimdiye kadar görülen en büyük operasyon olduğu belirtilen 'Operation Ironside' kapsamında sadece Avustralya'da 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Sydney'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Operasyon organize suça ağır bir darbe vurdu - sadece bu ülkede değil, dünya çapındaki organize suçlarda yankı yapacak" dedi.

Avustralyalı yetkililer, diğer ülkelerdeki olası gözaltılar hakkında bilgi vermedi ancak Europol ve FBI'ın Salı günü ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Avustralya merkezli news.com.au sitesi, yetkililerin dünya çapında baskınlar düzenlediğini, Avrupa ve ABD'de yüzlerce kişinin polis tarafından yakalandığını yazdı.

Sistem nasıl işledi?

Amerikalı yetkililer, organize suç örgütleri arasında yaygın olan An0m adlı bir mesajlaşma uygulamasının kontrolünü ele geçirdi.

Gizli polislerin teşvikiyle, suç örgütü üyeleri uygulamayı ortaklarına güvenli bir iletişim aracı olarak yaymaya başladığında, kolluk güçleri de mesajlaşmaları takip edebilir hale geldi.

The Sydney Morning Herald gazetesi, operasyonun işleyişini şu şekilde anlattı:

"2018'den itibaren FBI, An0m'in kontrolünü gizlice elinde tutuyordu ve Avustralya polisi, teknik olarak platformdaki mesajlaşmaların şifresini çözdü ve yıllarca onları izledi. Platform Salı günü tamamen kapatılmadan önce bu izleme, yıllar boyunca çok değerli istihbarat sağladı.

"Özel olarak değiştirilmiş bir Google Pixel telefonuna yüklenen uygulama, gizli polisler tarafından önemli organize suç örgütü üyelerine tanıtıldı. Bu kişiler daha sonra uygulamayı yeraltı dünyasına tanıtmak ve yaymak için kullanıldı ve kullanıcı sayısının önemli ölçüde artmasına yardımcı oldu."

Gazeteye göre, uygulamaya güvenen suç örgütü üyeleri şifre kullanmadılar ve uyuşturucu nakliyelerinin fotoğraflarını paylaşacak kadar ileri gittiler.

Gazete, polisin uygulamada dünya çapında yaklaşık 12.500 kullanıcısının, Avustralya'da ise yaklaşık 1100 aktif kullanıcısının olduğunu söylediğini yazdı.

'Türkiye'deki uyuşturucu baronu operasyon için kilit isimlerden biriydi'

Fransız haber ajansı yerel basına dayanarak, gizli polislerin bu uygulamayı tanıttığı kişiler arasında Türkiye'de bulunan Avustralyalı bir uyuşturucu baronu da olduğunu yazdı.

The Sydney Morning Herald gazetesine göre de, Türkiye'de yaşayan ve Avustralya'ya uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynadığından şüphelenilen Avustralyalı Hakan Ayık, An0m'un en etkili iki destekçisinden biriydi.

Gazeteye göre, Avustralya Federal Polis Müdürü Reece Kershaw, Salı günü Ayık'a teslim olmasını tavsiye etti çünkü istemeden çok sayıda suç ortağının tespit edilmesine yardım etmişti ve şimdi tehlikedeydi.

Kershaw, "Aslında kendi meslektaşlarına tuzak kurdu" dedi.

EPA Avustralya Federal Polis Müdürü Reece Kershaw (sağda)

Fransız haber ajansı AFP de, An0m uygulamasının etkinleştirildiği telefonların, e-posta, arama veya GPS hizmetlerinin bulunmadığını ve yalnızca diğer An0m telefonlarına mesaj gönderebildiğini yazdı.

Ayrıca bu cihazların sadece karaborsadan satın alınabildiği ve bunun için mevcut bir kullanıcıdan bir kod gerektiği kaydediliyor.

Avustralya Federal Polisi yaptığı yazılı açıklamada, "Suçluların bir cihaz alabilmek için bir suçluyu tanıması gerekiyordu" dedi ve ekledi:

"Cihazlar, organik olarak dolaşıma girdi ve uygulamanın güvenilir olduğunu düşünen suçlular arasında yaygınlaştı, çünkü yüksek profilli organize suçlular buna kefil oldu."

Avustralya Federal Polis Müdürü Reece Kershaw gazetecilere, "Tek konuştukları uyuşturucu, şiddet, birbirlerini vurmak, öldürülecek masum insanlar" dedi.

39,4 milyon dolar ele geçirildi

Avustralya Federal Polisi, toplam 224 kişinin gözaltına alındığını, 6 uyuşturucu laboratuvarının kapatıldığını, 104 ateşli silah ile neredeyse 45 milyon Avustralya doları (34,9 milyon ABD doları) nakit paranın ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlılara halihazırda toplam 525 suçlama yöneltildi, ancak yetkililer önümüzdeki haftalarda daha fazlası suçlama yöneltilmesini bekliyor.

Federal Polis Müdürü Kershaw, "Onların yasadışı motosiklet çetelerinin, Avustralya mafyasının, Asya suç örgütlerinin ve ciddi ve organize suç gruplarının üyeleri olduklarını iddia ediyoruz" dedi.