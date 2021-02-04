Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlerinin ardından “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarından iddianame düzenlendi.
Çakıcı’nın, 17 Kasım’da ve 18 Kasım’da yayımladığı açıklamalar ile Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiği ve Kılıçdaroğlu’nun “vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceğinden bahisle tehdit ettiği” vurgulanan iddianamede, Çakıcı’nın savunmasında özetle “hakaret ve tehdit kastının bulunmadığını, ikaz ettiğini, tehdit etmediğini” söylediği kaydedildi.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde Çakıcı’nın, el yazısı ile yazılmış açıklamalarda Kılıçdaroğlu’na hakaret ve tehdit ettiği, Çakıcı’nın bu şekilde üzerine atılı suçları gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı vurgulandı.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Alaattin Çakıcı’nın seviyesiz bir biçimde genel başkanımıza yönelik olarak gerçekleştirdiği hakaret ve tehdit eylemlerinden ötürü, ifadesi sırasında çark etmesine rağmen dava açıldı. Hukuk düzleminde hesabını soracağız. Mutlak bir şekilde ceza almasını sağlayacağız” dedi.
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