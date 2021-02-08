Organize suç şebekesi lideri Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek

08 Şubat 2021 Pazartesi, 00:53

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan AKP'li Melih Bulu'ya karşı protestolar devam ederken Bulu'ya destek Organize suç şebekesi liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir yazı yayınlayan Çakıcı, "Sayın rektöre şunu hatırlatmak isterim, sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz, bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Bu kutlu ittifakta gedik açmaya hakkınız yok" ifadeleri ile desteğini gösterdi.

İşte Organize suç şebekesi lideri Alaattin Çakıcı'nın paylaşımları: