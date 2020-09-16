Orhan Kemal, Ayhan Geçgin’e el verdi

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Doğum gününde, 15 Eylül’de, ölümünün 50. yılında, adına açılmış müzenin önünde, onun adına verilen “Roman Ödülü” töreniyle Orhan Kemal’i andık. Çukurova’dan yetişen ve toplumcu gerçekçi edebiyat akımının en önemli temsilcilerinden biri Orhan Kemal. Cezaevlerinde, zamanın deyimiyle “mapus damlarında” acı çekmiş, şiir yazarken Bursa Cezaevi’nde beraber yattığı Nâzım Hikmet’in yönlendirmesiyle hikâye ve romana yönelip, olgunlaşmış, halkından hiç kopmamış yazarın adına yapılan ödül töreni de kendisi gibi mütevazi oldu. Oğlu Işık Öğütçü, Cihangir’de Akarsu Caddesi’ndeki Orhan Kemal Müzesi’nin önünde kültür sanata önem veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla pandemi koşullarından ötürü sade bir tören düzenlemişti. Işık Öğütçü, müzeyi gezdirirken İmamoğlu’na babasının şapkasını taktı ve daktilosunun önünde fotoğrafını çektirdi. İmamoğlu ise duygulanarak “Şehrimizin kıymetli hemşerisini anılabilir kılmak önemli. Onu ölümsüzleştirmek ve isminin yaşatılmasını sağlamak, ödüllerin 50. yılını daha farklı kutlamak konusunda işbirliğimiz ve projelerimiz oluşturulacaktır” sözünü verdi.

ÖDÜLÜ BAŞKAN VERDİ

İmamoğlu, Cihangir’in kendisini karşılamaya gelmiş muhtarlarıyla görüştükten sonra binanın önündeki törende yazar Ayhan Geçgin’e ödülünü verdi. Orhan Kemal Roman ödülü bu yıl Ayhan Geçgin’in “Bir Dava” adlı romanına; “Türkiye’de derin işleyişe sahip hukuksuzluk, keyfilik, belirsizlik ve öngörülemezlik olgularını çok yerinde karakterlerle son derece güçlü bir olay örgüsü, anlatım, dil ve roman tekniğiyle birleştirmesi, Türkiye’nin yakın tarihindeki yargılamaların ve hukuksuzluk örneklerinin, bunun sürdürülmesi ve yeniden üretilmesi için bir zamanlar bütün gücüyle çalışan kudretli güçlerin ve ülkede yaşanan bütün hukuksuzluk ve adaletsizliklere karşı bürokratik, sınıfsal bağışıklığının nasıl tersyüz olduğunu çok güçlü diyaloglarla anlatılması nedeniyle” değer görüldü. (Birileri seçici kurula bir cümlenin 17 satır olmaması gerektiğini de anlatsa edebiyatımıza büyük katkısı olur!) Seçici Kurul Erendiz Atasü, Ataol Behramoğlu, M.Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Adnan Özyalçıner, Tahir Şilkan ve Nazım K. Öğütçü’den oluşuyordu ama yine pandemi koşullarından ötürü olsa gerek sadece Tahir Şilkan’la temsil edildi.

Işık Öğütçü, Cihangir gibi kültür sanat çevrelerinin yoğun olarak oturduğu semtte olan Orhan Kemal Müzesi’nin de yine bu çevrelerin çok fazla ilgisini çekmediğini dile getirmeden edemedi. Senarist, yazar ve dizicilerin G. Kore’den hikâye uyarlayacaklarına Orhan Kemal’in eserlerine göz atmaları da faydalı olur diye düşünüyorum. Bir 72. Koğuş, Murtaza, Hanımın Çiftliği, Eskici ve Oğulları az mı sükse yaptı?

AYHAN GEÇGİN’İN ESERLERİ

Ödülü alan Ayhan Geçgin, (1970) ODTÜ Felsefe Bölümü mezunu. “Uzun Yürüyüş”, “Son Adım”, “Kenarda”, “Gençlik Düşü”, “Kurbağalara İnanıyorum” ve son kitabı “Bir Dava”nın çok yakın takipçileri var. “Uzun Yürüyüş” adlı kitabı Fransızcaya çevrildi. Yazar, tanıtım çalışmalarından ve fuarlardan uzak duran, sadece kendisini keşfeden okurlarıyla buluştuğu için sosyal medyada da popüler değil.

TÜRK EDEBİYATININ USTA İSMİ ORHAN KEMAL...

Mehmet Raşit Öğütçü veya kullandığı adıyla Orhan Kemal, 55 yaşında (1970) Sofya’da yaşamını yitirdi.

Adı, Türk edebiyatının büyük ustaları arasında anılan yazar, roman, hikâye, oyun, şiir gibi farklı tarzlarda birçok yapıta imza atmış olsa da daha çok romancılık yönü ile tanınmıştır. İlk öykü kitabı “Ekmek Kavgası” (1949) ve “Küçük Adamın Notları” başlığı altında yayımladığı otobiyografik roman dizisiyle tanındı. 1960’lı yıllarda, Adana’da toprak ve fabrika işçilerinin dünyasını, İstanbul’daki gecekondu mahallelerini, fabrika çevrelerini eserlerine yansıttı. “Murtaza”, “Hanımın Çiftliği”, “72. Koğuş” unutulmaz yapıtlarının en başında yer alıyor.

Ayrıca yazar, Adanaspor’da futbol oynamış ve Golcü Raşit olarak da bilinmektedir.