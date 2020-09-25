Orhan Sarıbal, Genel Başkan Başdanışmanı oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa Milletvekili ve PM üyesi Orhan Sarıbal’ı “Tarım Politikaları Genel Başkan Başdanışmanı” olarak atadı.
Sarıbal, CHP’nin 37. Olağan Genel Kurultayı öncesi Tarım Politikaları ve Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 37. Olağan Kurultay sonrası oluşan Merkez Yönetim Kurulunda (MYK), Tarım Politikaları ve Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı kaldırıldığı için Sarıbal, MYK’da yer almamıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün (24 Eylül 2020) Sarıbal’ı Başdanışman olarak atadı.
TARIM RAPORUNU YAZMIŞTI
Ziraat Mühendisi olan ve Bursa’da çiftçilik yapmayı sürdüren Sarıbal’ın “AKP ve Tarımdaki Çöküş – Üretemeyen Tarım Ülkesi” raporu ve 18 yıllık AKP iktidarında tarım ve hayvancılığın geldiği durumu içeren geniş raporu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da önsözüyle yayınlanmış ve basında geniş yer bulmuştu.
Pandemi sürecinde de üreticilerin yanında yer alıp sorunlarını kamuoyu ile paylaşan Sarıbal, doğal afetlerden zarar gören illeri ziyaret etti.
Sarıbal, Afyon’daki patates ve salatalık üreticisinin, Bursa’da domates ve meyve üreticisinin, Adana’da pamuk ve narenciye üreticisinin, Hatay’daki narenciye ve zeytin üreticisinin, Mardin ve Şanlıurfa’daki elektrik kesintisi mağduru çiftçinin, Çanakkale Kazdağları’ndaki çevrecilerin, Tunceli’de Munzur gözeleri direnişçilerin yanında yer aldı, destek oldu.
Son 3 ayda Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e, Karadeniz’den Trakya’ya kadar Türkiye turu yapan Sarıbal’ın gözlemlerini ve çözüm önerilerini içeren yeni bir rapor hazırlığında olduğu bildirildi.
Orhan Sarıbal Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü dönemde olduğu gibi Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri ile ilgili çalışmaları koordine edecek.
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