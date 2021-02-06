Orhan Veli’nin ‘Kuyruklu Şiir’i kasaplar sokağı’nda

06 Şubat 2021 Cumartesi, 16:06

Geçtiğimiz aylarda bir duvara Nazım Hikmet Ran’ın “Günaydın” şiirini ölümsüzleştiren Ereğli Belediyesi, şimdi de pazar yerindeki Kasaplar Sokağı’nın yan duvarında, Orhan Veli Kanık’ın “Kuyruklu Şiir”inin dizelerdeki “ciğercinin kedisi” ve “sokak kedisi” görsellerine yer verdi. Konuyla ilgili çalışmaları, Ereğli Belediyesi Kültür Danışmanı Nart Bozkurt koordine etti. Orhan Veli Kanık’ın şiirlerini ve dizelerdeki kedileri duvara yansıtan sanatçı Ereğli Belediyesi çalışanı Tuğsal Gençer oldu. Konuya ilişkin konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatla günlük yaşamın iç içe geçmesini sağlamak ve hayatı kültürel açıdan zenginleştirmek için edebiyatın, şiirin, plastik sanatların vazgeçilmez olduğunu belirterek konuyla ilgili çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Posbıyık, “Bölgede çalışan esnafa ve pazara, kasaplara, dükkanlara alışveriş için gelenlere şiir dizeleri eşlik ediyor. Daha önce de yine aynı bölgede Maksude Çubukçu’nun yazdığı ‘Pazarın güzel Ayşesi’ isimli şiir Pazar girişindeki duvarda yer alıyordu. Benzer çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Karadeniz Ereğli’nin sahil bandı da adeta Açıkhava heykel müzesi gibidir. Sanat her zaman yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olmalıdır” dedi. Orhan Veli’nin duvara resmedilen şiirinin dizeleri şöyle:

Uyuşamayız, yollarımız ayrı;

Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;

Senin yiyeceğin, kalaylı kapta;

Benimki aslan ağzında;

Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik.





Ama seninki de kolay değil, kardeşim;

Kolay değil hani,

Böyle kuyruk sallamak Tanrının günü.



