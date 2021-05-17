'Orman yangıları' uyarısı: İzmir’in ciğerleri yanmadan önce önlem alınsın
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “İzmir’de yaşanan orman yangınlarını ve bu yangınlara karşı alınan önlemleri” Meclis’e taşıdı.
CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda sıkça yaşanan yangınlar sonrasında İzmir’in en büyük zenginliklerinden olan
Bunun yanı sıra bölgede yaşayan yaban hayatının da büyük zarar gördüğünü, hayvanların ya yanarak öldüğünü ya da adapte olduğu yaşamından koparıldığını ifade eden CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, “Orman yangınlarını daha ortaya çıkmadan önlemek için tedbirlerin alınması ve arttırılması gereklidir. 2019 ve 2020 yılında birçok yangınla karşı karşıya kalan İzmir’de, 2021 yılında daha kavurucu sıcaklar başlamadan çıkan orman yangınları, yazın meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı önlem alınıp alınmadığı, müdahale ekiplerinin ekipmanlarının yeterli mi yetersiz mi olduğu sorularını akla getiriyor.” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, açıklamasında şunları belirtti:
“Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2020 yılında 3 bin 412 yangın çıktı. Çıkan yangınların 325’i yıldırım düşmesi, 138’i elektrik hatları ve 2 bin 949’u insan kaynaklı olurken, 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki 20 bin 936 hektar ormanlık alan zarar gördü. Türkiye’nin oksijen depolarını tahrip eden yangınlar, ekolojik dengeyi bozduğu kadar, ekonomik olarak da büyük zararlara yol açmaktadır. 2020 yılında çıkan yangınları söndürmek için yaklaşık 600 milyon lira, yanan alanları ağaçlandırmak için ise yaklaşık 200 milyon lira harcanmıştır.”
CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, deprem gibi orman yangınlarının da ülkenin kanayan yarası haline geldiğini, bu nedenle aşırı sıcaklar başlamadan, bakanlığın orman yangınları ile mücadele konusunda gereken tedbirleri hemen alması gerektiğini vurguladı.
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