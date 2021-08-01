Orman yangınında yaşamını yitiren Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri yayımlandı

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Manavgat'ın ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitiren orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın son görüntülerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 11:38
Orman yangınında yaşamını yitiren Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri yayımlandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında içinde bulunduğu arazözde hayatını hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın yangınla mücadele ederken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.


Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ettiği görülüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Yaşar Cinbaş’ın görüntülerini ,“Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar” notuyla paylaştı.


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