Orman Yasası, AKP döneminde 40’a yakın değişikliğe uğradı

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Türkiye’de AKP iktidarının son 8 yılında, ormanlık alanların 334 bin 35 hektarlık kısmı “kamu yararı” gerekçe gösterilerek maden, enerji ve turizm gibi faaliyetler için özel teşebbüslerin kullanımına açıldı. Bugün ise ormancılık dışı amaçlar için kullanılan alanlar 739 bin hektara ulaştı. Çoğu 49 yıllığına kiralanan alanlar, uğradıkları tahribat sonrası orman olma özelliğini yitirmesine rağmen; kağıt üstünde hâlâ ormanlık alan olarak görünmeye devam etti.

Bahsedilenden çok daha fazla alanın talan edildiğini söyleyen Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Geldikleri gün aslında orman alanlarına göz diktiler. 1956 yılında yasalaşan 6831 sayılı Orman Kanunu, AKP iktidarına kadar 12 kez değişikliğe uğrarken, AKP döneminde yaklaşık 40’a yakın değişikliğe uğradı. AKP döneminde yapılan değişikliklerin tamamı, orman alanlarının amaç dışı kullanımı ve orman varlığının yandaşa peşkeş çekilmesine yöneliktir” dedi. Orman Yasası’na tabi Ek 16’ncı maddenin, 2018 yılında 7139 sayılı değişiklikle gündeme geldiğini belirten Durmuş, “Ek 16’ncı maddeye dayanarak ormanların amaç dışı kullanılmasının önü açıldı” dedi.

‘YERİNE GELMEZ’

Yangının yarattığı tahribatın, orman alanlarının amaç dışı kullanılmasına izin veren uygulamalardan daha az tehlikeli olduğunu söyleyen Durmuş, “Esas tahribat, çokuluslu şirketlerin madenlerine verilen izinlerdir. Bu tahribat, 300 yılda yerine gelmez. Ama yanan bir alan bir yılda kendiliğinden fidanı üretir” diye konuştu.

Durmuş, “Dünya ölçeğinde dövizin yükselmesi ve Türk Lirası’nın değer kaybı, Türkiye’yi ucuz orman ürünü cenneti haline getirdi. Çok- uluslu şirketler, hammadde ihtiyacını geçmişte bizden ithal ederken, bugün biz ihraç ediyoruz ama bu ihraç mutlu olunacak bir ihraç değil. Birilerinin çıkarı uğruna ekip satıyoruz. Gencecik ormanlar kesilip satılıyor. Bu politikalar devam ederse 2021’de daha kötülerini yaşayacağız” diye konuştu