Ormanda saklanırken yakalanan çete lideri tutuklandı
Denizli'de örgüt kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 yıldır aranan ve saklandığı ormanlık alanda yakalanan E.K. (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, örgüt kurarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 yıldır firari olarak aranan E.K.'nin Buldan ilçesindeki bir ormanlık alanda saklandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine geçen 16 Ekim'de söz konusu ormanlık alana operasyon düzenleyen jandarma, E.K.'ye teslim olması çağrısında bulundu. Ancak, teslim olmayıp, ağaçların arasında saklanmaya çalışan E.K., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
E.K.'nın 1 yıldır yakalanmamak için ormanlık alanlarda yaşadığı öğrenildi. Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından aranan E.K., Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
Yaklaşık 50 kişiyi araç alım satımı yoluyla dolandırdığı belirtilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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