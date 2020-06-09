Ormanlık alanda vahşet: 12'si ölü 4'ü bitkin halde bulundu

09 Haziran 2020 Salı, 15:26

Ölen köpekler iş makinesiyle açılan çukura gömülürken, bitkin haldekiler Kırklareli Belediyesi Geçici Bakımevinde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri konuyla ilgili bölgede çalışma yaptı.

Ekiplerin bölgedeki incelemesinde, köpeklerden 12'sinin telef olduğu, 4'ünün de bitkin halde yaşam savaşı verdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vali Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ifade eden Bilgin, bu tür olaylarla karşılaşmak istemediklerini söyledi. Olayın hem valilik hemde savcılık tarafından araştırıldığını anlatan Bilgin, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.