Ormanlık alanda vahşet: 12'si ölü 4'ü bitkin halde bulundu
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ormanlık alanda çok sayıda telef olmuş köpeğin bulunduğu ihbarını aldı. Ekiplerin bölgedeki incelemesinde 12 köpeğin öldüğü, 4 köpeğin de bitkin halde yaşam savaşı verdiği belirlendi.
Ölen köpekler iş makinesiyle açılan çukura gömülürken, bitkin haldekiler Kırklareli Belediyesi Geçici Bakımevinde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri konuyla ilgili bölgede çalışma yaptı.
Ekiplerin bölgedeki incelemesinde, köpeklerden 12'sinin telef olduğu, 4'ünün de bitkin halde yaşam savaşı verdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vali Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ifade eden Bilgin, bu tür olaylarla karşılaşmak istemediklerini söyledi. Olayın hem valilik hemde savcılık tarafından araştırıldığını anlatan Bilgin, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.
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