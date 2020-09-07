ORSİAD: "Beklentimiz, borçların yeniden yapılandırılması"

07 Eylül 2020 Pazartesi, 11:01

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Genel Sekreteri ve Mali Müşavir Mehmet Duman, ödeme tarihi yaklaşan birikmiş vergi ve prim borçlarına ilişkin iş dünyasının beklentilerini dile getirdi. Covid-19 salgını nedeniyle vergi ve prim ödemelerinin ekim ayına ertelendiğini, salgının etkileri artarak devam ederken ödemeler için de vaktin daraldığını söyleyen Genel Sekreter Mehmet Duman, şöyle devam etti:

“PİYASALARDA DARALMA YAŞANABİLİR”

“Bu da üreten kesim üzerinde ciddi baskı oluşturmaktadır. Firmalarımızın büyük çoğunluğu kısa süre sonra ödemesi başlayacak olan mali yükün altından nasıl kalkacağını bilmemektedir. Salgının etkisi devam ederken sanayicimiz; işadamımız ve esnafımızın beklentisi mevcut durumun gözönüne alınarak, özellikle kamu borçlarıyla ilgili yeni bir yapılandırmaya gidilmesidir.” ORSİAD Genel Sekreteri Duman, başta kamuya olan birikmiş vergi ve prim borçları olmak üzere ötelenen borçların yeniden yapılandırılmaması halinde parasal sıkılaştırmayla birlikte piyasalarda bir daralma yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Mehmet Duman sözlerini şöyle sürdürdü:

“ÖTELEME VE MAKUL TAKSİT ŞART”

“Ekonomi yönetimimiz bugüne kadar salgına dönük tedbirleriyle süreci çok iyi yönetmiştir. Bu çerçevede ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemenin uzatılması, salgından etkilenen işletmelerin toparlanması noktasında iyi bir fırsat sağlamıştır. Benzer bir düzenlemenin ötelenen vergi ve prim ödemeleri için de yapılması yerinden olacaktır. Kamuya yapılacak ödemelerle ilgili yeni bir yapılandırma, bozulmuş yapılandırmaların tekrar gözden geçirilmesi, ötelenmiş borçların daha makul taksitlere bölünmesi alınacak en önemli önlemlerdir. Salgınla birlikte yaşamak zorunda olduğumuz böyle bir süreçte işletmelerimizin mal ve hizmet üretimine devam edebilmesi, ekonomik büyüme ve istihdamın da değişmeyen kuralıdır.”