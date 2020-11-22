Ortak merkez için görüşme sürüyor

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Rusya’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da varılan ateşkes uzlaşısıyla Dağlık Karabağ’a Rus barış gücü konuşlandırılmıştı. Türkiye ile Rusya ateşkesin gözlemlenmesi için Türk-Rus Ortak İzleme Merkezi’nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Ateşkesin izlenmesi konusunda Türkiye’nin üstleneceği rolün ayrıntılarını ele almak üzere Ankara’ya gelen Rus heyetle 13-14 Kasım’da teknik görüşmeler gerçekleştirilmiş, ancak görüşmelerden somut bir sonuç çıkmamış ve görüşmelere ilerleyen günlerde devam edileceği açıklanmıştı. TSK’nin ateşkes izleme merkezinde görevlendirilmek üzere Azerbaycan’a gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de 17 Kasım’da TBMM’de kabul edilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ziyaretinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akar, Türk-Rus ateşkes izleme merkezi konusunda yapılan görüşmelerle ilgili “Rusya ile yaptığımız görüşmeler var. Hazırlıklarımız tamam. En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan’daki görevlerinin başına gidecek” diye konuştu.

Türk askeri yetkililerden edinilen bilgiye göre Dağlık Karabağ’da ateşkesi izleme için kurulması kararlaştırılan Türk-Rus ortak merkezi konusunda Rusya ile müzakereler halen devam ediyor. Ortak merkezin yapısı ve tarafların personel sayısı gibi konular, müzakerelerin genel kapsamını oluşturuyor. Yetkililer, Rusya ile yeniden heyetlerarası yüz yüze görüşme yapılıp yapılmayacağının ise belli olmadığını bildirdi.