Ortaöğretim kurumları için tercih işlemleri bugün başlıyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Yerel yerleştirme işlemleri ekranından en çok 5 okul seçilebiliyor. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en çok 10 okul tercihi yapmak mümkün.

Tercihte okul türü, il ve ilçe sınırlaması bulunmuyor. Yerel ve merkezi sınavla öğrenci alan okulların tercih listelerini oluşturduktan sonra tercih ekranından en çok 5 pansiyonlu okul da seçilebilecek. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, öğrencilerin ve velilerin aklına takılan soruları yanıtladı.

1- Puana göre mi tercih yapılacak, yüzdelik dilimine göre mi?

Türkiye yüzdelik diliminize göre yapmalısınız.

2- Yüzdelik dilimini nasıl değerlendirelim?

Yüzdelik dilimi aslında sıralamadır ve okulların kaçıncı sıradan öğrenci aldığını gösterir.

Örneğin: 1 milyon öğrencinin girdiği bir sınavda her yüzdelik diliminde 10 bin öğrenci var demektir.

A okulu yüzde 2.50 diliminden öğrenci alıyorsa Türkiye sıralamasında 25 bininci öğrenciyi almış demektir. E okulu yüzde 4.00’ten öğrenci almışsa Türkiye sıralamasında 40 bine giren öğrenciyi almış demektir.

3- Aynı okulu A öğrencisi birinci tercihine, B öğrencisi beşinci tercihine yazmış ise önce kim yerleştirilir?

• Tercih sırasına bakılmaksızın öncelikle puanı yüksek olan yerleştirilir.

• Puanların eşitliği durumunda sırayla OBP (Okul Başarı Puanı) yüksek olana eşitse 8-7-6 sınıf YBP (Yılsonu Başarı Puanı) yüksek olana eşitse, özürsüz devamsızlık süresine az olana eşitse, tercih önceliği yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

4- İlk tercihe yüzdelik diliminden yüksek tercih yazılırsa dezavantaj olur mu?

Herhangi bir dezavantajı yoktur. Ancak o okula girme ihtimali olmadığı için ölü tercih yapmış sayılır.

Bu durumun tersine olarak yüzde 3.50’lik dilimdeki bir öğrenci ilk tercihinde yüzde 5’lik dilimden bir okula yer verirse en çok istediği okul birinci tercihindeki okul kabul edilerek o okula yerleştirilir.

5- Tercihlerde hem Fen Lisesi hem Anadolu Lisesi yazılabiliyor mu?

Evet her iki okul türünden tercih yapabilirsiniz.

6- Tercih başvurumu onaylattırdım. Düzeltme yapabilir miyim?

Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için kılavuzda belirtilen 16 Temmuz 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptali talebinde bulunabilecektir. Okul müdürlüğü tarafından düzeltme işlemi için açılan tercih başvuruları öğrenci/veli tarafından düzeltilerek kaydedildikten sonra okul müdürlüğü tarafından onaylanması ve onaylı tercih bilgilerinin veli imzalı nüshasının alınması gerekmektedir.

7- Merkezi yerleştirmede tercih yapabilmek için yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu mudur?

e-okulda kayıtlı öğrencilerin, merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.