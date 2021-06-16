Ortaöğretimde okuldan ayrılma riski en yüksek grubu yoksul kız çocukları oluşturuyor

16 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Egˆitim Reformu Giris¸imi’nin (ERG) yayımladığı Eğitim İzleme Raporları’nın 2021 yılına ait ilk dosyası olan Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı yayımlandı.

Dosyanın yazarları ERG Araştırmacısı Özgenur Korlu, Politika Analisti Müge Bakioğlu ve ERG Politika Analisti Ekin Gamze Gencer, raporun temel bulgularını sundu.

Eğitim İzleme Raporu 2021’in koordinatörü Ekin Gamze Gencer, “Salgın belirsizliği yüksek bir dönemi de beraberinde getirdi. 2020-21, salgın koşulları altında tamamlanan ilk eğitim-öğretim yılı olacak. Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı’nda eğitimi güncel gelişmeler ve salgının etkileri çerçevesinde ele aldık” dedi.

Raporda yer alan bulgulardan bazıları şöyle:

Sınıf içi ölçme değerlendirme süreçlerine ve merkezi sınavlara ilişkin kararların sık değişmiş olması, öğrencilerin motivasyonlarının azalmasına, güven ve adalet duygularının zedelenmesine sebep olabilecek bir durumdur. Yüz yüze eğitim sürecine katılımın veli inisiyatifine bırakıldığı ve devamsızlık sebebiyle sınıfta kalmanın kaldırıldığı koşullarda sınavların yüz yüze yapılması önemli bir sorun alanıdır.

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