Ortaöğretimde okuldan ayrılma riski en yüksek grubu yoksul kız çocukları oluşturuyor
Eğitim Reformu Girişimi’nin raporuna göre okuldan ayrılma riski en yüksek grubu; kırsalda yaşayan, anne ve babasının eğitim düzeyi düşük, kalabalık ve yoksul ailelerde yaşayan kız çocukları oluşturuyor. 2019’da yoksul çocuk sayısı yüzde 1.1 artarak 7 milyon 417 bin oldu.
Egˆitim Reformu Giris¸imi’nin (ERG) yayımladığı Eğitim İzleme Raporları’nın 2021 yılına ait ilk dosyası olan Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı yayımlandı.
Dosyanın yazarları ERG Araştırmacısı Özgenur Korlu, Politika Analisti Müge Bakioğlu ve ERG Politika Analisti Ekin Gamze Gencer, raporun temel bulgularını sundu.
Eğitim İzleme Raporu 2021’in koordinatörü Ekin Gamze Gencer, “Salgın belirsizliği yüksek bir dönemi de beraberinde getirdi. 2020-21, salgın koşulları altında tamamlanan ilk eğitim-öğretim yılı olacak. Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı’nda eğitimi güncel gelişmeler ve salgının etkileri çerçevesinde ele aldık” dedi.
Raporda yer alan bulgulardan bazıları şöyle:
- Sınıf içi ölçme değerlendirme süreçlerine ve merkezi sınavlara ilişkin kararların sık değişmiş olması, öğrencilerin motivasyonlarının azalmasına, güven ve adalet duygularının zedelenmesine sebep olabilecek bir durumdur. Yüz yüze eğitim sürecine katılımın veli inisiyatifine bırakıldığı ve devamsızlık sebebiyle sınıfta kalmanın kaldırıldığı koşullarda sınavların yüz yüze yapılması önemli bir sorun alanıdır.
TÜM KARARLAR MERKEZİ
- Türkiye’de eğitimle ilgili neredeyse tüm kararlar merkezi teşkilat tarafından belirleniyor. Bu durum OECD ülkeleri karşılaştırmalarına da yansıyor; Türkiye yüzde 72.9’la merkezi olarak alınan karar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Türkiye’de resmi ortaokullara ilişkin alınan kararların yalnızca yüzde 8.3’ü okullarda alınıyor.
- Çocuk hakları çerçevesinde her koşulda tüm çocukların nitelikli eğitime erişiminin sağlanması ve bu amaç doğrultusunda eğitime ayrılan kaynakların adil kullanılması eğitim hakkı gereğidir.
- Toplam eğitim bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı 2016’dan bu yana azalıyor. 2016’da yüzde 19.2 olan bu oran 2021’de 3.5 puan azalarak yüzde 15.8’e geriledi.
- Temel eğitimde nitelik ve eşitliğin geliştirilmesi için yükseköğretime ayrılan kamu kaynaklarının temel eğitime yönlendirilmesi öneriliyor.
- Türkiye’de ortaöğretime yapılan kamu harcamalarının yüzde 62.2’si mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yapılırken bu oran OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 48.7.
- En yu¨ksek gelirli yüzde 20’lik kesimin egˆitim harcamaları, en du¨s¸u¨k gelirli yüzde 20’lik kesimden yaklas¸ık 20 kat fazla.
- Ortaöğretimde okuldan ayrılma riski en yüksek grup, kırsalda yaşayan, sosyal güvenliği olmayan, anne ve babasının eğitim düzeyi düşük, kalabalık ve yoksul ailelerde yaşayan kız çocuklarıdır.
- 2019’da ciddi maddi yoksulluk içindeki çocukların oranı yüzde 32.3, yoksul çocukların oranı ise yüzde 32.4’tür. 2019’da yoksul çocuk sayısı yüzde 1.1 artarak 7 milyon 417 bin oldu.
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