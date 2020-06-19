İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin karneleri “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi” üzerinden erişime açıldı

İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin karneleri “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi” üzerinden erişime açıldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2020 Cuma, 10:37
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MEB'den yapılan açıklamada; "İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin karneleri “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi” üzerinden erişime açıldı" denildi. 

e-okul.meb.gov.tr


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