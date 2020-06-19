İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin karneleri “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi” üzerinden erişime açıldı
İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin karneleri “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi” üzerinden erişime açıldı.
MEB'den yapılan açıklamada; "İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin karneleri “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi” üzerinden erişime açıldı" denildi.
Video Haberler
- Kangal köpeklerini acımasızca böyle dövüştürdüler
- Mültecileri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
- TEM'de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı
- Bir grup erkeğin darp ettiği kadını zor kurtardılar
- Gazeteci Öztürk, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Saymaz: Uygun, Aleyna Çakır'ı yastıkla boğmaya çalışmış
- Küçükçekmece'de yollar göle döndü!
- Demir cevheri taşıyıcısı gemi böyle batırıldı
- Korku dolu anlar! Sele kapılan kadın kamerada
- Ünlü isimler, orman yangınlarına dikkat çekti