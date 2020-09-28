Ortodontistlerin paylaşımları dudak ve damak yarığı olan genç ve çocuklara destek olacak

28 Eylül 2020 Pazartesi, 13:57

Dünya Sağlık Örgütü, kraniyofasiyal anomalinin her 500 ila 700 doğumdan birinde görüldüğünü bildiriyor. Kraniyofasiyal anomali bireylere, ailelere ve toplumlara hem ekonomik hem de psikolojik açılardan yük olabiliyor.

Dudak Damak Yarıkları Derneği ve Align Technology, ortodontistleri sosyal medya hesaplarında kraniyofasiyal anomalili çocuklar ve gençler için farkındalığı artırmaya yönelik paylaşımlar yapmaya teşvik edecek. Align Technology, kamuya açık her bir paylaşım için 5 Avro bağışlayacak. Dudak Damak Yarıkları Derneği de kampanyaya resmi desteğini sunacak.

DUDAK VE DAMAK YARIKLARI NEDİR?

Anne karnında yüzün normal gelişimi, herhangi bir etkenden dolayı engellendiğinde “Dudak-Damak Yarıkları” oluşur. Bu durum, dudağın tek tarafında küçük bir çentikten, burun-dudak ve damağı içeren iki taraflı çok geniş, hatta göze kulağa, alına çeneye doğru uzanan, yüz iskeletini de içeren yarıklara kadar değişen aralıkta gelişebilir.

Dudak-damak yarıklı bireylerin daha anne karnında fark edildikleri andan itibaren başlayan ve erişkin olana kadar devam edecek çok uzun soluklu bir tedavi süreci vardır. Bu uzun soluklu tedavi; birçok disiplinin bir arada ve ahenk içinde, tedavinin değişik zamanlarında değişik disiplinlerin daha ağırlıklı olarak devreye girmesi ile ilerler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dudak Damak Yarıkları Derneği Eş Başkanı Prof. Dr. Figen Özgür, “Dudak Damak Yarıkları derneği olarak, ihtiyaç sahiplerinin kraniyofasiyal anomaliler ve bunlara bağlı sorunlara yönelik tedavilere erişimlerini sağlamanın insanların yaşamlarında dönüştürücü bir etki oluşturacağına inanıyoruz” dedi ve dernek olarak kraniyofasiyal anomalilerin tedavi ve takip programlarına öncülük etme misyonuna sahip olduklarını vurguladı.

Dudak Damak Yarıkları Derneği Eş Başkanı Prof. Dr. Servet Doğan ise şunları söyledi:

“Derneğimiz, ülkemizde kraniyofasiyal anomali kaynaklı sorunlara hitap etme misyonumuz çerçevesinde eğitim kurumlarına eğitim programları ve hem bilimsel hem de finansal kaynaklar sağlarken, ileri düzey uzmanlık kursları, çalıştaylar, konferanslar ve seminerler de düzenliyor. Dudak damak yarıklı çocuklarımızın daha sağlıklı gülüşlere sahip olması amacıyla başlatılan bu girişimden memnuniyet duyuyoruz.”

"DESTEK OLMAK TEMEL BİR SORUMLULUK"

Align Technology Türkiye Genel Müdürü Evren Köksal, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın en gelişmiş şeffaf plak sisteminin arkasındaki şirket olarak tüm dünyada 8,6 milyon hastanın tedavi edilmesine ve gülüşlerinin dönüştürülmesine destek olduk. Her gün yaptığımız çalışmalarla gerek erişkin gerekse de genç hastalarda sağlıklı bir gülümsemeye sahip olmanın gücüne tanıklık ediyoruz. Dudak ve/veya damak yarıklı genç ve çocuklarımıza yönelik farkındalığın artmasına maddi ve manevi destek olmanın bizim için temel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Dudak Damak Yarıkları Derneği ile birlikte bu yeni girişimi desteklemekten gurur duyuyor, çok anlamlı bulduğumuz projede doktor dostlarımızla etkileşim yaratarak, mümkün olduğunca çok sayıda genç hastaya yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.”