Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
Türkiye araştırma gemisi Oruç Reis için 22 Ekim saat 21.00'e kadar yeni Navtex yayınlandı.
Türkiye, araştırma gemisi Oruç Reis için 22 Ekim'e kadar yeni Navtex yayınladı. Oruç Reis, Meis Adası'nın güneyinde görev yapacak. Geminin görevi 12 Ekim'den 22 Ekim'e kadar sürecek.
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.
Yüzde 90 yerli tasarım, işçilik ve entegrasyonu olan 87 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki Oruç Reis gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan Oruç Reis, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor.
Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
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