"Oruç Reis'e yönelen Yunan gemisi ve Türk savaş gemileri arasında kaza yaşandı" iddiası
Reuters'a konuşan Yunan Savunma Bakanlığından kaynaklar, Çarşamba günü Yunan ve Türk savaş gemilerinin "küçük bir çarpışma" yaşadığını aktardı. Kaynaklar, bunun bir kaza olduğunu söyledi.
Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim tırmanırken, Çarşamba günü tansiyonun üst seviyeye çıktığı ortaya çıktı.
Reuters haber ajansına konuşan Yunan yetkililer, Türk ve Yunan savaş gemilerinin kafa kafaya geldiğini açıkladı. Sözcü'de yer alan habere göre, İsmi açıklanmayan kaynaklar, “Savaş gemileri minik bir çarpışma yaşadı. Bu bir kazaydı. Limnos gemisi hasar görmedi” ifadesini kullandı.
Oruç Reis’in yolunu değiştirmek için geminin üzerine süren Limnos isimli gemiye Türk savaş gemilerinin müdahale etmesiyle az kalsın kafa kafaya çarpışma yaşanacağı açıklanırken, gemilerin birbirine hafif bir şekilde çarptığı belirtildi.
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