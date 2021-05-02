Oscar ödüllü Olympia Dukakis yaşamını yitirdi

02 Mayıs 2021 Pazar, 09:34

1987 yılında dagmasını vuran Moonstruck filminde kızına tavsiyeler veren orta yaştaki bir anneyi canlandırdığı rolüyle Oscar ödülü kazanan ünlü oyuncu Olympia Dukakis'in 89 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bir dönem Demokrat Partinin başkanlık adaylığı için mücadele eden ve başarılı olan ancak seçimlerde H.W. Bush'a yenilen politikacı Michael Dukakis'in kuzeni olan ünlü oyuncunun New York'daki evinde vefat ettiği öğrenildi.

Menajeri Allison Levy, Dukakis'in birden fenalaştığını ve kurtarılamadığını belirtirken kızı Christina Zorch'un yanı başında olduğunu kaydetti.

OLYMPIA DUKAKIS KİMDİR?

Yunan göçmeni olan Olympia Dukakis, The Massachusetts'te doğmuştu.

Moonstruck'da Cher'in annesini canlandıran akadar sinemanın yanı sıra tiyatro ve televizyon dizilerinde boy göstermişti.

John Travolta ve Kirstie Alley'nin başrollerinde olduğu "Bak Şu Konuşana", Shirley Maclaine, Sally Field ve Julia Roberts'la rol aldığı Çelik Manolyalar, Woody Allen'ın Mighty Aphrodite'i ve Richard Dreyfuss'la birlikte rol aldığı "Mr. Holland's Opus" kaydadeğer filmleri arasında yer aldı.

Kazandığı Oscar'ın yanı sıra 1991, 1998 ve 1999 yıllarında televizyon ekranlarındaki rolleriyle Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmişti.

Olympia Dukakis, 20 Haziran 1931'de doğmuştu. Dukakis 80'li yaşlarına kadar oyunculuğa devam etti.