Oscar ödüllü yönetmen Jiri Menzel hayatını kaybetti

08 Eylül 2020 Salı, 12:05

1968'de yönettiği "Closely Watched Trains" ile Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ını kazanan Jirí Menzel hayatını. Çek sinemasının önemli isimlerinden olan Menzel, 2017 yılında beyin ameliyatı geçirmişti.

Menzel'in eşi Olga Menzelova eşinin cumartesi günü yaşamını yitirdiğini belirterek, "Sevgili Jirka, seninle geçirebileceğim her gün için sana teşekkür ediyorum. Her günüm olağanüstüydü" dedi.

Jirí Menzel kimdir?

1938'de Prag'da dünyaya gelen yönetmen, 1958-1962 yılları arasında Prag'da Film ve Televizyon Fakültesi FAMU'da yönetmenlik öğrenimi gördü. Menzel 1962'de "Bay Foerster Öldü" kısa filmiyle mezun oldu. Bu dönemde FAMU'dan mezun olan yönetmenler daha sonra "Çek Sineması Yeni Dalgas"nı oluşturdular.

Sıkı Denetlenen Trenler ("Closely Watched Trains") adlı filmiyle ünlendi. Bu filmiyle aralarında Oscar'ın da bulunduğu birçok önemli ödül kazandı. "Teldeki Tarlakuşları" (1969) filmi yasaklandı ve ancak totaliter rejimin yıkılmasından sonra 1990'da gösterime girebildi. Daha önce de kendi filmlerinde ve çeşitli yönetmenlerin filmlerinde oyunculuk yapmış olan Menzel; Zürih, Prag, Basel, Paris ve Bochum gibi kentlerin tiyatrolarında oyunculuk yaptı, oyunlar sahneye koydu.

1985'te çektiği "Benim Küçük Tatlı Köyüm" filmi Çekoslavakya tarihinin en büyük gişe başarılarından birini elde etti. Kısa bir süre Prag Film ve Televizyon Fakültesi FAMU'da dersler verdi.

"Closely Watched Trains (Sıkı Denetlenen Trenler)

Kaynak: BirGün