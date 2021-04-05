OSİAD’da başkan değişmedi

05 Nisan 2021 Pazartesi, 16:07

Dernekten yapılan açıklamaya göre, OSİAD 30. Olağan Genel Kurulu, Talay Salonu’nda gerçekleştirildi. Kovid-19 salgını kısıtlamaları dikkate alınarak yapılan toplantıda, Süleyman Ekinci yeniden başkan oldu. Ekinci, burada yaptığı konuşmada, 30. yılını geride bırakan derneğin Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ni kurduğunu anımsattı. Derneğin, oluşturduğu ormanı, sanayici ve iş insanlarının uluslararası pazarlara açılması konusunda verdiği destekle sivil toplum kuruluşları arasında ayrı bir yeri olduğunu belirten Ekinci, “Toplumun her kesimiyle bütünleşmiş bir derneğiz” dedi.

