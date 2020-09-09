OSİAD’dan Öğrencilere EBA Desteği

09 Eylül 2020 Çarşamba, 13:01

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim uygulamasına destek vermek amacıyla kampanya başlattı. Dernek, bilgisayar eksikliği nedeniyle EBA uygulamasından yararlanamayan öğrencilerin ihtiyacını karşılamak üzere, kullanılabilir durumdaki bilgisayar/tabletlerin bağışı için harekete geçti.





Dernek Başkanı Süleyman Ekinci, Covid-19’un etkisinin en fazla eğitim alanında görüldüğünü ve uzaktan eğitime geçildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu eğitimi EBA ile gerçekleştirdiğini, ancak bazı öğrencilerin bilgisayar/tablet eksikliğinden dolayı dijital eğitimden yararlanamadığını belirten Ekinci, “Bazı evlerde birden fazla çocuk okula gittiği için aile her bir çocuğun bilgisayar/tablet ihtiyacını karşılayamıyor veya tek bir çocuğu bile olsa maddi durumu elvermediği için bilgisayar alamıyor. Dolayısıyla çocuklar uzaktan eğitim imkanlarından yararlanamıyor” dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Eğitime katkı sağlamak üzere bilgisayar kampanyası başlatmayı uygun bulduklarını ifade eden Ekinci, “Dernek yönetim kurulu üyelerimiz, herkese fırsat eşitliği tanımak adına sorumluluk hissetti ve birer adet bilgisayar/tabletlerini bağışladı. Şimdi evlerde bir köşeye atılmış bulunan bilgisayar/tabletleri işlevli hale getirmek istiyoruz. Tüm üyelerimizin yanı sıra Ostim’deki iş insanlarımızın da bu kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Bilgisayara erişim imkânı bulamayan çocuklarımızın pandemi koşullarında eğitim imkanlarından yoksun kalmasını istemiyoruz” diye konuştu.



