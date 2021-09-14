Osman Kavala Avrupa Konseyi’nin gündeminde: Ankara’ya yaptırım masada

14 Eylül 2021 Salı, 09:32

AİHM’in iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki kararının uygulanmaması halinde Türkiye’ye yönelik ilk kez ihlal prosedürü başlatacağını açıklayan Avrupa Konseyi, bugün toplanıyor. AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, üç ayda bir yapılan rutin toplantı için bugün bir araya gelecek.

Toplantının gündeminde Türkiye’nin uygulamadığı Kavala kararı sebebiyle alınabilecek yaptırımlar da var. Bakanlar Komitesi, AİHM kararlarına uymayan Avrupa Konseyi üyesi ülkelere karşı ihlal süreci başlatma yetkisine sahip. Öte yandan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin toplantısı öncesi bir açıklama yapan insan hakları örgütleri, AİHM kararının uygulanmasını istedi.

TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Yurttaşlık Derneği’nin de aralarında bulunduğu hak örgütleri, yayımladıkları ortak açıklama ile AİHM kararının derhal uygulanarak Osman Kavala’nın tahliye edilmesini talep etti.

AİHM yaklaşık dört yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın avukatları tarafından açılan davada, hakkındaki suçlamaları kanıtlayamadığı gerekçesiyle Türkiye’ye Kavala’nın “serbest bırakılması” çağrısında bulunmuştu. Türkiye’nin AİHM’nin 5. maddesinin 1. ve 4. fıkraları ile 18. maddesinin ihlal edildiğine hükmeden mahkeme, Kavala’nın makul şüphe olmadan siyasi sebeplerle tutuklanması ve Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu makul bir sürede incelememesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiğine karar vermişti.