Osman Kavala: "AYM’nin hukuk normlarına uygun karar vereceğini ümit ediyorum"
İş insanı Osman Kavala, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yarınki kararı öncesinde “AYM ve yerel mahkemenin hukuk normlarına uygun kararlar vereceğini ümit ediyorum. Benimle ilgili alınacak hukuk normlarına uygun kararların yargı için olumlu örnek olmasını diliyorum” dedi.
İş insanı Osman Kavala, 1140 gündür Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor. AYM ise yarın Kavala’nın yaptığı ikinci bireysel başvuruyu görüşecek. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AYM kararı öncesinde Kavala’yı Silivri Cezaevinde ziyaret etti. Çakırözer aracılığıyla mesaj gönderen Kavala, AYM ve yerel mahkeme kararlarına ilişkin, “Anayasa Mahkemesi ve yerel mahkemenin hukuk normlarına uygun kararlar vereceğini ümit ediyorum. Benimle ilgili alınacak hukuk normlarına uygun kararların yargı için olumlu örnek olmasını diliyorum” dedi.
Kavala içinde bulunduğu duruma ilişkin ise “Paralel bir cezalandırma yöntemi haline gelen uzun ve gerekçesiz tutuklamaların, özgürlükler için büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum” yorumunda bulundu.
CHP’li Çakırözer ise Kavala’nın serbest kalması gerektiğini vurgulayarak, “Osman Kavala, bir beraat, iki tahliye, bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen 1140 gündür haksız, hukuksuz cezaevinde. İktidarda olanlar hukukta, yargıda reformdan bahsetmekte. Eğer ülkede gerçek anlamda bir reform yapılacaksa Osman Kavala ve düşüncesi, ifadesi nedeniyle haksız, hukuksuz cezaevlerinde tutulan gazeteciler, siyasiler, hak savunucuları özgürlüğüne kavuşmalıdır” diye konuştu.
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