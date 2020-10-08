Osman Kavala hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis isteniyor

08 Ekim 2020 Perşembe, 18:03

Geçen Şubat ayında müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı Gezi Davası’ndan beraat eden ve tahliyesine karar verilen iş insanı Osman Kavala hakkında düzenlenen ikinci iddianameye ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı.CHP eski milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, Kavala’nın iddianamesinin UYAP’a yüklendiğini belirtti. UYAP’a yüklenen iddianamede Kavala’nın üç kez müebbeti ve 20 yıl hapsi istendiği belirtildi.

İş insanı Osman Kavala, 19 Ekim 2017’de Antep’te gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Kavala hakkında ilk iddianame, tutukluluğunun üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçtikten sonra düzenlenmiş ve Gezi Direnişi’ni organize etmek suçlamasıyla müebbet hapsi istenmişti. Kavala, geçen Şubat ayında katıldığı duruşmada beraat etmiş ve tahliye edilmişti. Ancak Kavala, cezaevinden çıkmadan bu kez de 15 Temmuz Darbe Girişimi gerekçe gösterilere, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı.

Kavala’nın gözaltına alınıp yeniden tutuklanmasına gerekçe gösterilen iddianame, geçen hafta mahkemeye gönderilmişti. CHP eski milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, Kavala’nın iddianamesinin UYAP’a yüklendiğini belirtti. İddianameyi dehşet içinde okuduğunu belirten Yarkadaş, “Kavala hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis isteniyor” dedi.

Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



