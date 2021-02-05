Osman Kavala'nın tahliye talebi bir kez daha reddedildi

İş İnsan Osman Kavala'nın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk amacıyla temin etme’ suçlarından yargılandığı davanın bugün ikinci duruşması İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Kavala'nın tahliye talebini bir kez daha reddetti.

ANKA
05 Şubat 2021 Cuma, 15:31
Osman Kavala'nın tahliye talebi bir kez daha reddedildi
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İş insanı Osman Kavala’nın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “casusluk” suçlamalarıyla yargılandığı davanın Gezi davasıyla birleştirilmesine karar verildi

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