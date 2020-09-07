Osmangazi Köprüsü’nden ‘geçilmediği için’ 1 milyar 750 milyon lira ödenecek

07 Eylül 2020 Pazartesi, 11:28

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere, “araç geçiş garantisi” verdi. Araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, “araç geçiş garanti ödemesi” adı veriliyor.

2020 yılının ilk yarısına ilişkin garanti ödemeleri planlanmaya başladı. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, 2020’nin ilk yarısında Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu için işletmeci şirkete 1 milyar 750 milyon TL dolayında ödeme yapılacak. Ödeme işlemi birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek. Şirkete, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin garanti ödemesi de 2021 yılı Mart ayında yapılacak.

KUR NEDENİYLE İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

Devlet, daha önce köprü ve otoyol projelerinde garanti ödemelerini yıllık yapıyordu. 2018 yılının ağustos ayında döviz kurunda yaşanan şok artışın ardından garantide “ikili ödeme” sistemine geçildi.

İlk uygulama, İÇTAŞ–Astaldi konsorsiyumunun işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nda başlatıldı. Şirkete, geçen yıl bu yöntemle ödeme yapıldı. 2020 yılının ilk yarısı için de temmuz ayında 1 milyar 750 milyon TL düzeyinde garanti ödemesi gerçekleştirildi. Yılın ikinci yarısı için de 2021 yılı Ocak ayında garanti ödemesi söz konusu olacak.

Osmangazi Köprüsü’nün yapımını, Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay şirketlerinin hissedar olduğu Otoyol AŞ yüklenmişti.