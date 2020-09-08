Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

08 Eylül 2020 Salı, 16:27

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu komutan yardımcısı olarak katıldıkları iddia edilen Suriye uyruklu M.S. ile H.A. yakalandı.

İkametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



