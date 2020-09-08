Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu komutan yardımcısı olarak katıldıkları iddia edilen Suriye uyruklu M.S. ile H.A. yakalandı.
İkametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti
Video Haberler
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' görüntülendi
- Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
- Cesedi vinçle çıkartıldı
- Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü
- Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı
- İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
- Evlilik teklifi cezayla bitti
- Taksim'de insanlık ölmüş dedirten olay
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti