Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 16:27
Osmaniye’de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu komutan yardımcısı olarak katıldıkları iddia edilen Suriye uyruklu M.S. ile H.A. yakalandı.

İkametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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