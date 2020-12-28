28 Aralık 2020 Pazartesi, 11:19

Ülkemizde elektrik çağı, telgraf hatlarının kurulmasıyla başladı. İl telgraf hattı İstanbul ile Edirne arasında kuruldu ve ilk telgraf da 1854’te çekildi. Elektrik mühendisi Emile Lacoine’ın öncülüğünde 1880’de Darüşşafaka Lisesi’nde elektrik dersleri açıldı ve başarılı öğrencilerin Avrupa’da telgraf mühendisi olarak yetiştirilmesi sağlandı.

1914’te faaliyete geçen Silahtarağa santrali’nden İstanbul’un Avrupa yakasına elektrik verildi.

Elektrik mühendisleri Salih Zeki ve Mehmet Emin Kalmuk, Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde elektrikle ilgili öğretimin ve uygulamaların öncülüğünü yaptılar.

1928’de İstanbul Boğazı’ndan iki yüksek gerilim hattı geçirilerek Anadolu yakasının da elektriklendirilmesi sağlandı. 1927’de de radyo yayınları başladı.

İlk bölgesel santral olan Çatalağzı Termik Santrali 1948’de işletmeye açıldı.

1970-1990 yılları arasında köyler elektriklendirildi.

20’inci yüzyılın ikinci yarısında ülkemizdeki elektrik mühendisliği eğitimi uluslararası düzeye ulaştı.

Bu kitap elektrik tarihimizdeki en önemli gelişmelere yol açan etkenleri ele alıyor. Öncü mühendislerimize ve onların büyük eserlerine ışık tutuyor. Elektrik tarihimizin kaynaklarını bir araya getirerek bu önemli tarihsel süreci analiz etmeye çalışıyor.

Osmanlılardan Cumhuriyete Elektrik / Osman Bahadır / Anahtar Kitaplar / 156 s.