Osmanlıspor - Ümraniyespor: 3-2
Ümraniyespor karşısında maçı 3-2 kazanan Osmanlıspor, kümede kalma mücadelesinde umutlarını kalan haftalara taşıdı.
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Selahattin Elmas
OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan - Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Johan Blagojevic, Ali Ülgen, Tunahan Keskin, Erdem Çetinkaya (Dk. 71 Todorovic) (Dk. 87 Oğuz Yıldırım), Atakan Rıdvan Çankaya, Doğukan Efe (Dk. 75 Halil İbrahim Esen), Ayuk, Mertan Caner Öztürk (Dk. 87 Okan Deniz)
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Emre Kurt, Gökhan Süzen, Erdem Seçkin (Dk. 70 Mücahit Can Akçay), Serkan Göksu (Dk. 46 Bahadır Taşdelen), Hasic, Alaaddin Okumuş, Gimbert, Gomis (Dk. 71 Mujan), Glumac, Akabueze
GOLLER: Dk. 28 Doğukan Efe, Dk. 60 (P) Mertan Caner Öztürk, Dk. 72 (KK) Alaaddin Okumuş (Osmanlıspor) - Dk. 45+2 Gimbert Dk. 87 Akabueze (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Ayuk, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit (Osmanlıspor) - Erdem Seçkin, (Ümraniyespor)
TFF 1’inci Lig’in 32’nci hafta karşılaşmasında Osmanlıspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Ümraniyespor karşısında maçı 3-2 kazanan Osmanlıspor, kümede kalma mücadelesinde umutlarını kalan haftalara taşıdı.
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