ÖSYM, Covid-19 hastası YKS adaylarından dilekçe istedi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Covid-19 hastası olup Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların ayrı sınav salonlarında sınava alınacağını, bu durumdaki adayların başkanlığa dilekçe göndermesi gerektiğini duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) girecek adaylardan; kesin Covid-19 tanısı olan adaylar, kesin Covid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan adaylar, kesin Covid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan adaylar, Covid-19’u düşündürecek şikâyetleri olan adaylar Başkanlığımız tarafından sınav merkezlerinde hazır bulundurulan yedek sınav binalarında ayrı sınav salonlarında sınava alınacaklardır" denildi.
Bu durumdaki adayların durumlarını ayrıntılı olarak anlatan dilekçeyi doldurarak belgeleri ile birlikte '[email protected]' e-posta adresine göndermeleri istendi. ÖSYM’nin sitesinde Covid-19 durumu olan adayların dolduracağı genel amaçlı dilekçe örneğine de yer verildi.
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