ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim" dedi.
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