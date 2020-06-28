ÖSYM YKS sınav sorularını yayımladı

28 Haziran 2020 Pazar, 21:14

Üç oturumda düzenlenen 2020 YKS sınavı saatler önce sona erdi. ÖSYM yaptığı açıklamayla, 2020-YKS (TYT, AYT, YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını duyurdu. Sınava katılan üniversite adayları YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

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