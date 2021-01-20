ÖSYM'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav merkezi tercihlerinin güncelleneceği tarihi açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 18:21
ÖSYM'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama
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ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların, sınav merkezi tercihlerini 21-22 Ocak'ta güncelleyebileceğini bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir.Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.


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