ÖSYM'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav merkezi tercihlerinin güncelleneceği tarihi açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların, sınav merkezi tercihlerini 21-22 Ocak'ta güncelleyebileceğini bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir.Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
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