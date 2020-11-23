ÖSYM'den İYİ Partili Dervişoğlu'na icra takibi uyarısı

23 Kasım 2020 Pazartesi, 11:18

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dervişoğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dervişoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Gençlerimizin haklarını savunduğumuz için ÖSYM bize icra takibi başlatacakmış. Merak etmeyin paranızı göndereceğim ama siz de çocuklarımızın kaderleriyle oynamaktan vazgeçin."



