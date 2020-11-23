ÖSYM'den İYİ Partili Dervişoğlu'na icra takibi uyarısı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ÖSYM'ye açtığı davanın reddedildiğini ve ödeme yapmadığı takdirde hakkında icra takibi başlatılacağını duyurdu. Dervişoğlu "Merak etmeyin paranızı göndereceğim ama siz de çocuklarımızın kaderleriyle oynamaktan vazgeçin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2020 Pazartesi, 11:18
ÖSYM'den İYİ Partili Dervişoğlu'na icra takibi uyarısı
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İYİ Parti İzmir Milletvekili Dervişoğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dervişoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Gençlerimizin haklarını savunduğumuz için ÖSYM bize icra takibi başlatacakmış. Merak etmeyin paranızı göndereceğim ama siz de çocuklarımızın kaderleriyle oynamaktan vazgeçin."



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