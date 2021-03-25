ÖSYM'den "Paramız yok" açıklaması
CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından hazırlanan YKS başvuru ücretlerine yapılan zammı Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Ünver, başvuru ücretlerindeki artışın sebebini sordu.
CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından hazırlanan YKS başvuru ücretlerine yapılan zammı Meclis gündemine taşıdı. Enflasyon rakamının da üzerinde bir oranla yüzde 29 zamlanan sınav başvuru ücretleri, her bir sınav başına 70 TL iken 90 TL olarak belirlenmişti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının üniversite sınav ücretlerini karşılayacağını hatırlatan CHP'li Ünver, başvuru ücretlerindeki artışın sebebini sordu. Ayrıca Ünver, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda öğrencilerden alınan sınav başvuru ücretlerinin ve sınavlara harcanan toplam kaynak miktarının ne kadar olduğunu sordu.
"ÖDENEK ALMIYORUZ" DİYE YANITI
ÖSYM Başkanlığı'ndan gelen yanıt ise dikkat çekti. ÖSYM, "ÖSYM personel giderleri, elektrik, ısınma, su, ulaştırma, hizmet/mal alımları dahil Başkanlığımızın her türlü kurumsal giderleri, adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılamakta olup, Başkanlığımıza merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmamaktadır" diye yanıt verdi.
İşte o yanıt:
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