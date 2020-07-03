ÖSYM'den skandal karar: 'Mabel Matiz' sorusuyla ilgili inceleme başlatıldı!

03 Temmuz 2020 Cuma, 15:51

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Türkçe bölümünde, şarkıcı Mabel Matiz’e ilişkin bir soru sorulmuştu.

Yeni Akit'e konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün soruya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Aygün, "2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" dedi.

İNCE'DEN TEPKİ

ÖSYM'nin kararına tepki gösteren Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ÖSYM YKS’de Türkçe alanında sorulan Mabel Matiz’in şarkı sözlerini içeren soru ile ilgili inceleme başlatmış, sorumlu kişiler soru hazırlama sürecinden çıkartılacakmış. Nelerle uğraşıyoruz? Elin oğlu uzaya insan gönderiyor, biz standart bir Türkçe paragraf sorusunu tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.