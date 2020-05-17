Ot toplamaya gitti: Ayı saldırısına uğradı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

AA
17 Mayıs 2020 Pazar, 17:33

İlçeye bağlı Kötek köyündeki Morpet Deresi çevresinde ot toplamaya giden Ozan Ulu'ya (20) ayı saldırdı. Kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden ayının pençe darbeleriyle yaralanan Ulu, saldırıdan arkadaşlarının yardımlarıyla kurtuldu. Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Ulu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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