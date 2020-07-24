Otellerde doluluk oranları açıklandı

24 Temmuz 2020 Cuma, 13:27

Haziran 2019’da bu oran 67,1 olmuştu. Haziran ayında ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 37,2 düşüşle 54,4 euro, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler yüzde 80,1 düşüşle 11,5 euroya geriledi.

ODA BAŞI ELDE EDİLEN GELİR YÜZDE 56 DÜŞTÜ

Haziran 2020’de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 21,6 olurken, ortalama oda fiyatı 81,9 euro, oda geliri 17,7 euro olarak tespit edildi. Türkiye’nin Ocak – Haziran 2020 dönemini kapsayan ilk 6 ayda ise doluluk oranı yüzde 47,3 düşüşle yüzde 33,4, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 16,6 düşüşle 57,7 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 56 düşüşle 19,2 euro oldu.

İSTANBUL’DA OTELLERİN ÇOĞU KAPALI

Haziran ayında henüz tüm kapasitesini hayata geçiremeyen İstanbul'da az sayıda açık olan otellerden alınan verilere göre, doluluk oranları yüzde 81,2 azalarak yüzde 13,8 olarak ölçüldü. Haziran 2019’da İstanbul’da ortalama doluluklar yüzde 73,5 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 62,3 euro ile 2019'a göre yüzde 35,2 düşüş gösterdi. Haziran 2019’da bu tutar 96,1 euro olmuştu. Oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 87,8 düşüş yaşandı ve 8,6 euro olarak ölçüldü. Haziran 2019’da bu tutar 70,7 euro olmuştu. İstanbul’da ilk 6 ayda doluluk oranı yüzde 47 düşüşle yüzde 37,2, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 13,5 düşüşle 71,9 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 54 düşüşle 26,7 euro oldu.

ANTALYA’DA GELİR YÜZDE 70,9 DÜŞTÜ

Antalya’da Haziran 2019’da yüzde 70,4 olan doluluklar Haziran 2020’de yüzde 55 azalarak yüzde 31,7 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 35,2 düşüşle 75,3 euro olarak gerçekleşti.

Oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 70,9 düşüş yaşandı ve 23,8 euro olarak ölçüldü. Antalya’da ilk 6 ayda doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle yüzde 32,5, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 27 düşüşle 47,9 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 61 düşüşle 15,5 euroya geriledi.

ŞEHİR OTELLERİ BOŞ

TÜROB’dan yapılan açıklamada haziran ayı doluluklarıyla ilgili şu değerlendirmeye yer verildi: “Haziran ayı itibariyle kıyı bölgelerde ağırlıklı iç turizm kaynaklı bir hareketin başladığını söyleyebiliriz. Temmuz ayı itibariyle devam eden bu hareketliliğin Kurban Bayramı’na kadar olan sürede artmasını bekliyoruz. Anadolu’nun diğer kesimlerinde de memleket ziyaretlerinden kaynaklı bir hareket söz konusu. Kıyı bölgelerde açık olan otellerde doluluk oranları çift haneli rakamlara ulaştı. Ancak buralarda da İstanbul’da olduğu gibi otellerin büyük bir bölümü hâlâ kapalı olduğuna dikkat çekeriz. Kıyılardaki gibi bir hareketin şehir otelleri için de başladığını söyleyebilmek henüz mümkün değil. İstanbul ağırlıklı olmak üzere Türkiye genelinde şehir otellerinin önemli bir kısmı hâlâ açılmadı. Açık olanların da ortalama dolulukları çok düşük seyrediyor. Genel olarak AB, Ortadoğu ve Rusya’dan gelecek haberlere göre açılış kararları verilecektir.”