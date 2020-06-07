Otları tutuştururken canından oldu
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre kuru otları yakarken kıyafetleri tutuşan Hasan Özer (81), yaşamını yitirdi.
Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre mahallede ufak bir bahçesi olan Özer, buradaki kurumuş otları yakmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler aniden Özer’in üzerine sıçrayıp, kıyafetlerini tutuşturdu. Paniğe kapılan Özer, dengesini kaybedip, alevlerin olduğu yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak sağlık ekipleri, Özer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Özer'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, Özer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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